Prefeito Toninho Bellini prorroga desconto nas tarifas de água e esgoto

O prefeito Antônio Hélio Nicolai – Toninho Bellini – prorrogou a concessão de descontos nas tarifas de água e esgoto do município até que perdure a situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia do coronavírus. Esse foi o segundo decreto assinado por ele, sendo que o primeiro foi a prorrogação da situação de calamidade pública na cidade.

As porcentagens de desconto e isenções, quando aplicáveis, continuam sendo as mesmas que já haviam sido estabelecidas pela Lei Municipal n° 5.894 de 08 de abril de 2020. O consumidor que tiver qualquer dúvida em relação à sua conta pode entrar em contato com a Central de Atendimento do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Itapira pelos telefones 0800 7700 195 ou 3913-9500.