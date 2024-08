Prefeitura abre consulta popular para elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2025

A Prefeitura de Holambra disponibiliza no Portal do Governo um questionário eletrônico para que a população contribua com a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. Por meio dele, cada morador tem a possibilidade de apontar as principais necessidades quanto a obras e outros serviços de melhoria em seu bairro para que a gestão municipal possa definir as prioridades e programar as ações.

De acordo com o economista e diretor municipal de Finanças e Contabilidade, Rodolfo Silva Pinto, todas as sugestões enviadas serão avaliadas para planejamento dos gastos e definição de prioridades para o município, levando em conta os recursos disponíveis. “A participação de todos é fundamental nesse processo”, explicou. “Em seguida, apresentaremos nossa proposta para a população e para a Câmara de Vereadores”.

O questionário pode ser acessado até o dia 30 de agosto no site www.holambra.sp.gov.br, na aba Serviços, em Cidade Participativa. Basta preencher e selecionar a opção “LOA – Lei Orçamentária Anual”.