Prefeitura abre consulta pública para definir prioridades da LDO 2027 em Mogi Guaçu

População poderá enviar sugestões até 17 de abril para contribuir com metas e investimentos que irão orientar o orçamento municipal

A Prefeitura de Mogi Guaçu abriu consulta pública para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027, iniciando uma etapa importante do planejamento financeiro do município. O objetivo é definir metas e prioridades que irão orientar a aplicação dos recursos públicos no próximo ano e servir de base para a construção do orçamento.

A LDO é um dos principais instrumentos da gestão pública, pois estabelece quais áreas devem receber maior atenção, como Saúde, Educação, Infraestrutura e Assistência Social. O documento também fixa regras para o equilíbrio das contas públicas, buscando alinhar os gastos à arrecadação do município.

A participação popular poderá ser feita até o dia 17 de abril, por meio de formulário online disponível no Portal do Governo, pelo link https://bit.ly/ldo2027

. Com a consulta pública, a Administração Municipal pretende ampliar a participação dos moradores, permitindo que a população aponte demandas, sugira melhorias e indique os investimentos considerados mais urgentes para a cidade.

Segundo a Prefeitura, a contribuição da sociedade é fundamental para aproximar o planejamento das reais necessidades do município. Após o encerramento do prazo, as sugestões serão analisadas pelas equipes técnicas e poderão ser incorporadas ao projeto da LDO, que depois será encaminhado à Câmara Municipal para discussão e votação.

De acordo com o secretário de Finanças, Jones Henrique Martins, a proposta é construir um planejamento que reflita as necessidades da população e da cidade, com melhor direcionamento dos recursos públicos.

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