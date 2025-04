Prefeitura abre “dengário” para atendimento à população de Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, anuncia a implantação do “Dengário”, uma unidade exclusiva para o atendimento especializado de pacientes com sintomas de dengue. A iniciativa visa garantir um suporte médico adequado e desafogar o Pronto-Socorro (PS), diante do aumento expressivo de casos na cidade.

Os atendimentos no Dengário tiveram início nesta quarta-feira (02) e funcionarão todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos, das 8h às 20h. Após esse horário, o atendimento será direcionado ao PS. A unidade está localizada no prédio do Centro de Especialidades, ao lado do Pronto-Socorro, na Avenida Fernando Arens.

Importante destacar que crianças e adolescentes até 12 anos com sintomas de dengue continuarão sendo atendidas na Ala Pediátrica. Além disso, os atendimentos serão mantidos nos Postos de Saúde dos bairros – para moradores com dificuldade de locomoção.

De acordo com a secretária de Saúde, Daiane Mello, a proposta do Dengário é oferecer assistência médica aos moradores que apresentem sintomas leves da doença, como febre, diarreia, dores no corpo, dores de cabeça, vômito e vermelhidão na pele.

“A dengue é uma doença séria e estamos acompanhando o aumento de casos na cidade. A Prefeitura está tomando todas as medidas urgentes e necessárias para conter a proliferação, e o Dengário é uma resposta para garantir atendimento rápido e eficaz, desafogando o Pronto-Socorro e cuidando da saúde da população”, enfatiza.

A estrutura do Dengário conta com recepção para triagem, macas, leitos/poltronas de hidratação e todos os equipamentos necessários para um atendimento seguro e eficaz. No local, os pacientes passarão por avaliação médica, podendo ser indicados para coleta de exames e encaminhados para o tratamento mais adequado, incluindo hidratação, medicação e, se necessário, transferência para unidades de maior complexidade.

CUIDADOS E CONSCIENTIZAÇÃO

A Secretaria de Saúde reforça a importância da colaboração da população na prevenção da dengue. “Os maiores focos do mosquito Aedes aegypti estão dentro das residências, nos quintais e locais onde há acúmulo de água parada. Por isso, é essencial que cada morador faça sua parte, eliminando criadouros e adotando medidas preventivas”, alerta Daiane Mello.

A Prefeitura segue monitorando a situação da dengue no município e reforçando ações para o controle da doença, com conscientização, mutirões e fumacê diários.