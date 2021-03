Prefeitura abre inscrições para a Escola das Artes no próximo dia 10 de março

A secretaria de turismo e cultura da Prefeitura de Jaguariúna abre no próximo dia 10 de março, quarta-feira, as inscrições para novos alunos para os cursos da Escola das Artes. Os interessados em participar devem acessar o link da inscrição que será disponibilizado para preenchimento no site da Prefeitura e na página da Escola das Artes no Facebook até o dia 12 de março, sexta-feira.

No total, são mais de 40 cursos oferecidos de forma gratuita. Neste ano, por conta da pandemia, todas as aulas serão realizadas de modo online. Além disso, outra novidade é que os cursos de Maquiagem Artística e de DJ entram na grade do projeto.

Conforme a secretária de turismo e cultura, Maria das Graças Hansen Albaran Santos, todas as inscrições realizadas através do formulário passarão por análise e os candidatos serão convocados de acordo com a quantidade de vagas disponíveis.

“Vale ressaltar que todas as vagas disponíveis serão para as aulas na modalidade online. A gente sabe que esse é um momento muito esperado por todos, por isso, sempre trabalhamos para inovar e trazer novidades. A Escola das Artes já virou marca registrada de Jaguariúna”, afirmou a secretária.

Qualquer dúvida entre em contato com a secretaria de turismo e cultura pelo telefone 3867-4223 ou com a Escola das Artes pelo telefone 3867-4105.

Confira os cursos com vagas abertas a partir do próximo dia 10 de março:

Artes Digitais, Artes Plásticas, Artesanato, Ballet, Bateria, Capoeira, Cinema, Contrabaixo Elétrico, Coral Jovem e Adulto, Cordas, Dança Contemporânea, Dança de Rua, Dança de Salão, Dança do Ventre, Desenho, DJ Espanhol, Fotografia, Guitarra, Inglês, Jazz, Madeiras, Maquiagem Artística, Musicalização Infantil, Percussão, Piano, Pilates, Sanfona, Sapateado, Sopros, Teatro, Teatro Musical, Teclado, Técnica Vocal, Viola Caipira, Violão, Matrizes Africanas, Ateliê de Artes para Crianças e Gastronomia