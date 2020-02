Prefeitura abre inscrições para aulas de “Funcional Dance” em vários pontos do município

A Prefeitura de Holambra abriu inscrições para aulas gratuitas de “Funcional Dance” em quatro bairros da cidade.

A atividade, gratuita, irá ocorrer de segunda a quinta-feira, das 19h20 às 20h20. Para participar é preciso ter a partir de 10 anos e manifestar interesse no Departamento de Esportes.

É necessário apresentar o Cartão Cidadão.

De acordo com a professora Géssica Belizário, o método é uma mescla de diversas atividades coletivas.

“Unimos danças, treinamento funcional e HIIT (em inglês: High Intensity Interval Training, ou Treino Intervalado de Alta Intensidade) em uma aula divertida, intensa e com altíssima queima calórica, respeitando as idades e capacidade de cada aluno”, explicou.

“Esta é mais uma alternativa de atividade física que passamos a oferecer a partir de agora à população holambrense”, conta o diretor municipal de Esportes, Janderson Adriano Ribeiro, o Chiba.

“A ideia é que todo mundo tenha a oportunidade de sair do sedentarismo, ter qualidade de vida e saúde com aulas perto de casa”.

Ainda segundo ele as aulas começam já no dia 3 de fevereiro. O telefone do Departamento de Esportes para mais informações é o (19) 3802-4711.

Confira os locais da aula:

Segunda-feira

Local: Praça dos Imigrantes (Imigrantes)

Horário: 19h20 às 20h20

Terça-feira

Local: Clube Esportivo do Palmeiras (Palmeiras)

Horário: 19h20 às 20h20

Quarta-feira

Local: UBS Fundão (Pinhalzinho)

Horário: 19h20 às 20h20

Quinta-feira

Local: Parque Van Gogh (Centro)

Horário: 19h20 às 20h20