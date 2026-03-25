Prefeitura abre inscrições para o Miss Posse 2026

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Departamento de Cultura e Turismo, abriu nesta quarta-feira, 25 de março, as inscrições para o concurso Miss Posse 2026. O prazo segue até o dia 17 de abril.

O concurso tem como objetivo valorizar a identidade cultural das candidatas e do município, destacando a beleza, a representatividade e o protagonismo das mulheres possenses, além de incentivar o engajamento em ações culturais e sociais da cidade.

As interessadas devem preencher a ficha de inscrição e apresentar a documentação exigida, disponível no site oficial da Prefeitura ou retirada presencialmente no Departamento de Cultura e Turismo, localizado na Rua Iasra Hemsse Moraes, nº 180, no Centro. Para participar, é necessário residir em Santo Antônio de Posse há pelo menos um ano, mediante comprovação. No caso de menores de idade, é obrigatória a autorização dos responsáveis legais.

O concurso será dividido em três categorias, de acordo com a faixa etária: juvenil (14 a 17 anos), adulto (18 a 27 anos) e melhor idade (60 anos ou mais). As candidatas deverão preencher a ficha de inscrição e apresentar a documentação exigida, incluindo cópias de documentos pessoais e o termo de cessão de uso de imagem. Inscrições com dados incompletos ou incorretos serão automaticamente desclassificadas.

Após o período de inscrições, será realizada uma etapa de análise documental. Caso o número de candidatas ultrapasse 10 por categoria, haverá uma pré-seleção por meio de votação popular no Instagram, onde as mais votadas garantem vaga na final.

O concurso contará ainda com ensaios obrigatórios, encontros preparatórios e participação em ações culturais e sociais, reforçando o caráter formativo da iniciativa. A grande final está marcada para o dia 23 de maio, no Ginásio Municipal de Esportes Francisco Ferreira Silva, o “Chicão”, com abertura dos portões às 18h e início às 19h.

Na etapa final, as candidatas serão avaliadas por um júri técnico com base em critérios como carisma, postura, desenvoltura e presença de palco. As participantes da categoria adulta também serão avaliadas em diferentes desfiles, incluindo traje casual, banho e gala, enquanto as demais categorias participarão de desfile em traje esporte fino.

As vencedoras de cada categoria receberão coroa, faixa e premiações oferecidas por patrocinadores, além de assumirem o compromisso de representar Santo Antônio de Posse em eventos culturais e sociais ao longo do ano.

A organização destaca que o concurso busca ir além da estética, promovendo experiências, incentivando a autoestima e fortalecendo a valorização da cultura, da identidade local e das candidatas.

Mais informações, o regulamento completo e a ficha de inscrição estão disponíveis no site oficial da Prefeitura.