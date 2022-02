Prefeitura abre inscrições para Oficinas Culturais de Dança, Música e Teatro

A Prefeitura de Paulínia abre nesta quarta-feira, 9, novas inscrições para as Oficinas Culturais de Dança, Música e Teatro.

As atividades culturais acontecerão no Parque da Amizade, situado no bairro Alto dos Pinheiros, e nas Divisões de Dança e Música, localizadas no Complexo Rodoshopping.

O pai ou responsável deve preencher o formulário abaixo:

https://bit.ly/oficinascultura2022

Após o cadastro, a Secretaria de Cultura entrará em contato informando os dias e horários das aulas. Mais informações podem ser obtidas pelo Whatsapp (19) 99960 9905.

As inscrições terminam na sexta-feira, 11. As vagas são limitadas