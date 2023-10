PREFEITURA ABRE LICITAÇÃO PARA RESTAURO DO CORETO DA PRAÇA RUI BARBOSA

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Suprimentos e Qualidade, abriu a licitação para contratação de empresa que será responsável pelo restauro do Coreto Santa Cecília, localizado na Praça Rui Barbosa. Os envelopes contendo a documentação e as propostas deverão ser entregues diretamente na Secretaria de Suprimentos e Qualidade até às 9h55 do dia 22 de novembro de 2023, sendo a abertura às 10h00 do mesmo dia, quando serão iniciados os trabalhos referentes ao julgamento da habilitação dos interessados e, havendo condição, o julgamento das propostas.

Tombado como patrimônio histórico e implantado há mais de 70 anos, o Coreto receberá uma série de intervenções para manutenção e conservação. A empresa vencedora da licitação fará o tratamento das superfícies do coreto, com remoção completa dos danos, imperfeições e camadas de tintas inapropriadas.

Depois, fará a correção dos problemas de drenagem (superior e inferior) e consolidação do pilar do parapeito de apoio do acesso. Está previsto ainda o restauro do pavimento inferior de piso hidráulico, com remoção da pintura existente, troca de peças fraturadas, correção de rejuntes e aplicação de hidrorepelente para pavimentos. Também será executada nova instalação elétrica e nova iluminação interna. Os recursos para essa finalidade virão de emenda impositiva no valor de R$ 50 mil concedida pela vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira.

Estudos realizados junto ao Cedoch (Centro de Documentação Histórica) “Joaquim Firmino de Araújo Cunha” apontam que o atual coreto municipal possui 73 anos de história, tendo sido inaugurado em 25 de fevereiro de 1940. Em 2006, foi tombado como patrimônio histórico pela Lei Municipal nº 4.219, e no ano seguinte, ganhou a denominação de ‘Coreto Santa Cecília’, através da Lei Municipal nº 4.481.

Em 2019, o coreto passou por uma vistoria realizada pela INOVA Agência de Inovação, da Unicamp, e pelo Cedoch, cujo parecer identificou uma série de problemas estruturais. Com emenda impositiva, a Prefeitura deu início ao processo de restauração.

Para a restauração, houve a realização de audiência pública e a apresentação do Projeto de Lei pelo prefeito Paulo Silva para essa finalidade. A proposta foi aprovada pela Câmara Municipal. Vale destacar que o projeto de restauro também recebeu aprovação dos conselhos de cultura e do Comphic (Conselho Municipal de Patrimônio Histórico Cultural).