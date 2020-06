Prefeitura abre processo seletivo para contratação de motoristas de ônibus – Santo Antônio de Posse

A Prefeitura de Holambra publicou nesta segunda-feira, dia 8 de junho, edital de abertura de Processo Seletivo para contratação, em caráter temporário, de motoristas de ônibus. São quatro vagas, ao todo. As inscrições, gratuitas, devem ser feitas entre os dias 9 e 12 de junho por meio do endereço eletrônico departamentopessoal@holambra.sp.gov.br.

É preciso encaminhar na mensagem currículo, cópias do RG, da carteira nacional de habilitação e do comprovante de endereço. É necessário enviar ainda número de telefone para contato.

De acordo com o edital, podem se inscrever brasileiros com 18 anos ou mais (na data da contratação) que possuam ensino fundamental completo, carteira de habilitação na Categoria D e curso específico para transporte de passageiros e escolares. A remuneração é de R$ 1.386,90 e, a carga horária, de 44 horas por semana.

A prova prática será realizada no dia 20 de junho, às 8h, no Paço Municipal. Segundo a diretora do departamento municipal de Administração e Recursos Humanos, Grassi Gomes, o processo seletivo se faz necessário uma vez que as convocações de concurso público para esta vaga foram esgotadas e são contratações emergenciais. O edital completo está disponível no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura, em www.holambra.sp.gov.br.