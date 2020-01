OR – Prefeitura abre processo seletivo temporário para três cargos

A Prefeitura publicou no Jornal Oficial nº 876 desta quinta-feira, 9 de janeiro, o edital para o processo seletivo para contratação temporária de Pedreiro Especializado, Servente de Pedreiro e Serralheiro.

O processo visa suprir a necessidade de mão de obra especializada na área de construção civil. Do último concurso público realizado já foram convocados os aprovados para Pedreiro Especializado. Para os cargos de Servente de Pedreiro e Serralheiro não houve candidatos aprovados.

As remunerações dos cargos variam de R$ 1.147,35 a R$ 1.805,73 mais R$ 350,95 de auxílio refeição. Os interessados devem levar toda documentação necessária no CVT (Centro de Valorização do Trabalho) até a próxima segunda-feira, dia 13.

O CVT fica na Vitório Coppos, 122, bairro São Benedito, e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30.