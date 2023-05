Prefeitura abrirá semana do brincar com atividades no Taquaral, no domingo

A Prefeitura de Campinas realiza, no próximo domingo, dia 21 de maio, no Parque Taquaral, a atividade de abertura da Semana Municipal do Brincar, evento que celebra e promove a importância das brincadeiras para o desenvolvimento integral da criança. Uma série de atividades para o público infantil foi planejada para crianças de até 12 anos.

Das 9h às 14h, o Portão 1 do Taquaral será palco de diversas atividades recreativas, incluindo apresentações musicais, contações de histórias, caça ao tesouro e oficinas artísticas. A cantora Elaine Pompom será a responsável pela abertura musical do evento, a partir das 9h.

“A brincadeira é uma linguagem universal da infância, um processo espontâneo e alegre que é fundamental para o desenvolvimento saudável. Não é apenas uma maneira de se divertir, mas um meio crucial de aprendizado e exploração do mundo”, afirmou Vandecleya Moro, secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos.

Durante o domingo, serão realizadas seis sessões de contação de história e seis sessões de caça ao tesouro, cada uma com duração de 30 minutos e capacidade para atender até 50 crianças. Além disso, as oficinas artísticas ocorrerão livremente durante todo o evento. Entre 10h e 14h, haverá também um circuito de Mini Cidade, promovido pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC).

Semana do Brincar

A Semana do Brincar é uma iniciativa mundial. Este ano tem como tema em Campinas “A natureza do brincar”. As atividades buscam promover a convivência familiar e comunitária, além de estimular o respeito ao próximo e o desenvolvimento das crianças.

A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, organiza o evento, que faz parte do calendário oficial da ONU e é celebrado em diversos países na semana do Dia Mundial do Brincar, em 28 de maio. A Semana do Brincar foi instituída no calendário oficial de Campinas por meio da Lei Municipal nº 15.606/2018 e regulamentado pela Decreto nº 19.956/2018.