Prefeitura adere ao Programa Município VerdeAzul em prol do meio ambiente

Na sexta-feira (5), às 10h, na Estação Educação, o Secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Oberdan Quaglio Alves, esteve reunido com os Secretários de várias pastas que compõem o Governo Municipal para apresentar o Programa Município VerdeAzul.

A iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, do qual Mogi Mirim faz parte, tem por objetivo promover avanços nas questões ambientais e na melhoria da qualidade de vida através de 10 ações, abrangendo os seguintes temas: Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos.

Os municípios mais bem pontuados podem ser contemplados com verbas do Governo do Estado. No ano passado, Mogi Mirim ocupou a posição 421, de 616 municípios participantes.

“Apesar de se tratar de um programa de meio ambiente, a articulação intersetorial e o trabalho conjunto das Secretarias e órgãos municipais é de grande importância para a execução das atividades que compõem o projeto e as melhorias na área ambiental da cidade”, destacou o secretário Oberdan Quaglio.

Participaram da reunião os secretários Paulo Tarso (SAAE), Ana Peruchi (Educação), Luiz Carlos (Segurança Pública), Massao Hito (Governo), o coordenador da CEMMIL (Fábio), a Gerente do Meio Ambiente Noemi Viana, e as Assessoras Isabela Guardia (Meio Ambiente), Tanyra Amaral (Agricultura) e Josélia Longatto (Educação).