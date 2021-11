PREFEITURA ADOTA ESQUEMA ESPECIAL DE TRÂNSITO NOS DIAS DO JAGUARIÚNA RODEO FESTIVAL

Devido à realização do Jaguariúna Rodeo Festival 2021, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias municipais de Mobilidade Urbana e Segurança Pública, vai adotar esquema especial de trânsito nas proximidades da Red Eventos, onde será realizado o rodeio, que começa nesta sexta-feira, dia 26 de novembro. A operação contará com o apoio da Polícia Municipal.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, foram estabelecidos trajetos e horários especiais com as devidas sinalizações temporárias. Por isso, os motoristas devem estar atentos. Confira abaixo o cronograma das alterações no tráfego, válido para os dias do rodeio:

Dia 26/11, a partir das 18h até as 10h do dia 27/11:

Sentido único (Bairro-Centro) na Av. dos Ipés, no trecho entre a rotatória do Cruzeiro do Sul e Cemitério Municipal;

Sentido único (Centro-Bairro) em ambas as pistas da Av. Antártica, no trecho entre o Cemitério Municipal e a Rodovia SP-340;

Sentido único (Centro-Bairro) na Av. Amando Mário Tozzi, no trecho entre a Av. Antártica e a Rodovia SP-340;

Dia 27/11, a partir das 18h até as 10h do dia 28/11:

Sentido único (Bairro-Centro) na Av. dos Ipés, no trecho entre a rotatória do Cruzeiro do Sul e o Cemitério Municipal;

Sentido único (Centro-Bairro) em ambas as pistas da Av. Antártica, no trecho entre o Cemitério Municipal e a Rodovia SP-340;

Sentido único (Centro-Bairro) na Av. Amando Mário Tozzi, no trecho entre a Av. Antártica e a Rodovia SP-340;

Dia 03/12, a partir das 18h até as 10h do dia 04/11:

Sentido único (Bairro-Centro) na Av. dos Ipés, no trecho entre o balão do Cruzeiro do Sul e o Cemitério Municipal;

Sentido único (Centro-Bairro) em ambas as pistas da Av. Antártica, no trecho entre o Cemitério Municipal e a Rodovia SP-340;

Sentido único (Centro-Bairro) na Av. Armando Mário Tozzi, no trecho entre a Av. Antártica e a Rodovia SP-340.

Dia 04/12, a partir das 18h até as 10h do dia 05/11:

Sentido único (Bairro-Centro) na Av. dos Ipés, no trecho entre a rotatória do Cruzeiro do Sul e o Cemitério Municipal;

Sentido único (Centro-Bairro) em ambas as pistas da Av. Antártica, no trecho entre o Cemitério Municipal e a Rodovia SP-340;

Sentido único (Centro-Bairro) na Av. Armando Mário Tozzi, no trecho entre a Av. Antártica e a Rodovia SP-340.

Ainda de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, nos demais dias e horários o tráfego volta ao normal.