PREFEITURA ALTERA HORÁRIO DE EXPEDIENTE NOS DIAS DE JOGOS DO BRASIL NA COPA DO MUNDO

O expediente na Prefeitura de Jaguariúna será alterado nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol 2022.

O Decreto Municipal nº 4.494, de 3 de novembro de 2022, estabelece que, nos dias de jogos da Seleção Brasileira, o expediente dos órgãos da administração pública municipal se dará da seguinte forma:

Dia 24/11 – o expediente será encerrado às 13h;

Dia 28/11 – o expediente será encerrado às 11h;

Dia 02/12 – o expediente será encerrado às 13h.

Caso a Seleção se classifique para as oitavas de final, quartas de final e semifinal, no dia do jogo, o expediente nas repartições públicas municipais se encerrará às 13h, caso os jogos vierem a ocorrer às 16h. Caso as partidas aconteçam às 15h, o expediente se encerrará às 12h.

As regras desse decreto não se aplicam às atividades essenciais da Administração e de interesse público, que permanecem com atendimento normal.