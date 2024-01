PREFEITURA ANTECIPA PAGAMENTO SALARIAL DE SERVIDORES NESTA SEXTA

A Prefeitura de Jaguariúna irá antecipar o pagamento salarial do mês de janeiro aos servidores públicos municipais. O pagamento, que normalmente é feito no dia 29 de cada mês, será efetuado nesta sexta-feira, dia 26, segundo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Já os pagamentos do vale-refeição serão efetuados no próximo dia 31 de janeiro, e os do vale-alimentação, no próximo dia 1º de fevereiro.

Já os servidores que fazem aniversário em janeiro receberão a primeira parcela do 13º salário nesta quinta-feira (25).

Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, essas antecipações fazem parte da política de valorização do funcionalismo municipal e são possíveis graças às ações de austeridade e responsabilidade fiscal adotadas pela atual gestão.