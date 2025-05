Prefeitura anuncia 1ª Feira Pet e fortalece causa animal em Artur Nogueira

Evento acontece em 1º de junho com entrada gratuita; expositores do setor pet podem se inscrever até 9 de maio via WhatsApp

Um domingo dedicado aos melhores amigos de quatro patas. Assim será o dia 1º de junho em Artur Nogueira, com a realização da 1ª Feira Pet, promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria de Meio Ambiente e do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal.

O evento acontecerá das 9h às 13h, na Rua Ademar de Barros, nº 2264 (Área Verde), com entrada gratuita para o público.

Além de marcar um momento inédito na cidade, a Feira Pet vai oferecer uma programação cheia de carinho e cuidados para os animais: vacinação antirrábica gratuita, feira de adoção de cães, mini fazenda, exposição de produtos pet, atividades educativas e a presença da Rede de Proteção Animal e Ambiental (RPPA).

A feira também contará com apoio da Vigilância em Zoonoses do município, além do Canil da Guarda Civil Municipal.

INSCRIÇÕES PARA COMERCIANTES DO SETOR

Com o objetivo de reunir em um só lugar tutores, protetores, profissionais e apaixonados por animais, o evento também abre espaço para os comerciantes do setor que desejam expor serviços e produtos. As inscrições estarão abertas até 9 de maio, exclusivamente para agropecuárias, clínicas veterinárias e comércios ligados ao bem-estar animal.

Interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp do Bem-Estar Animal: (19) 3877-1505. Após o dia 9, não será mais possível se inscrever.

A secretária de Meio Ambiente, Tamiris Artuzi, destaca a importância da iniciativa. “A 1ª Feira Pet será um evento marcante para nossa cidade. Mais do que um encontro entre comerciantes e público, é um momento de troca, de informação e de fortalecimento da causa animal. Estamos preparando tudo com muito cuidado para que seja um evento acolhedor e informativo para todos”, afirma.

SOBRE A FEIRA

A Feira Pet de Artur Nogueira será um espaço pensado para promover o bem-estar animal de forma prática e afetiva. Durante o evento, os visitantes poderão conhecer novas marcas, adquirir produtos para seus pets, esclarecer dúvidas com profissionais da área, adotar um novo amigo e vacinar seus animais contra a raiva. Com o apoio da RPPA e o envolvimento do comércio local, a feira também será um ponto de encontro entre quem cuida e quem protege.

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira