Prefeitura anuncia Arraial Guaçu com apresentações de Falamansa e Rastapé em junho

Xote da Alegria e Rindo à Toa. Colo de Menina e Um Anjo do Céu. Estes e muitos outros sucessos das bandas Falamansa e Rastapé prometem agitar a maior festa junina da região, o Arraial Guaçu. O evento, anunciado esta semana pela Prefeitura de Mogi Guaçu, acontece na Avenida dos Trabalhadores entre os dias 10 e 12 de junho com apresentações também de artistas locais, praça de alimentação e outras atrações típicas desta que é uma das festividades populares mais tradicionais do país. A entrada será gratuita.

Com mais de 20 anos de estrada e músicas consagradas pelo público, o trio Rastapé sobe ao palco na noite de abertura da festa – uma sexta-feira, dia 10 de junho. No sábado, grupos da cidade selecionados a partir de chamamento público lançado pela Secretaria Municipal de Cultura embalam a programação. O encerramento, no dia 12, Dia dos Namorados, fica por conta da banda Falamansa, grupo de forró com mais de 23 anos de carreira, 8 milhões de discos vendidos e um Grammy Latino na bagagem.

“Estamos preparando o Arraial Guaçu com muito carinho para que os moradores possam celebrar a festa junina com muita alegria e diversão”, afirma o prefeito Rodrigo Falsetti. “Essa é uma festividade tradicional, popular, que reúne as pessoas, as famílias”.

Além da programação artística, o evento contará com amplo espaço de convívio, inteiramente ornamentado, com food-trucks, barracas de alimentação, de jogos e brincadeiras. A intenção, segundo o prefeito, é proporcionar a toda a família, crianças, jovens, adultos e idosos, momentos de lazer e de celebração.