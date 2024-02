Prefeitura apoia projeto inclusivo de dança e descoberta cultural em Artur Nogueira

“Descobrindo minha tribo” é uma iniciativa do Studio Tribos.78 aprovada pela Lei Paulo Gustavo; saiba quem pode participar

Com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, o Studio de Dança Tribos.78 anuncia o lançamento do projeto “Descobrindo Minha Tribo” – iniciativa que busca oferecer oportunidades de expressão cultural para jovens entre 12 e 16 anos.

Aprovado pela Lei Paulo Gustavo, o projeto oferece 30 vagas para um workshop gratuito de quatro dias. Com uma abordagem diversificada, a iniciativa inclui modalidades como Hip Hop, House Dance, Breaking e Jazz.

O secretário de Cultura & Turismo, Joaquim Pinheiro, destaca a importância da iniciativa para a comunidade nogueirense. “Ficamos felizes em apoiar este espaço de aprendizado e descoberta. A dança não apenas fortalece o corpo, mas também a mente e a alma”, diz.

INSCRIÇÕES GRATUITAS

São apenas 30 vagas gratuitas, e as inscrições estão abertas até o dia 28 de fevereiro. Os interessados podem comparecer no Studio Tribos.78, localizado na Rua Benedito de Moraes Filho, 233.

Para participar, basta ter entre 12 e 16 anos de idade e ser iniciante na dança. Além disso, o interessado precisa estudar em escola púbica, residir em Artur Nogueira e ter uma renda familiar de até 1 salário mínimo e meio. É importante levar RG, CPF, carteira de estudante, comprovante de renda e endereço.

4 DIAS DE PROGRAMAÇÃO

O projeto reúne quatro dias de workshops gratuitos, ministrados por professores do Studio. Confira a programação:

03/03 (domingo) – “Você é da tribo do Hip-Hop?”

8h30: café da manhã

9h às 12h: história do Hip-Hop, treino iniciante, coreografia

Professor: Welder do Nascimento

10/03 (domingo) – “Você é da tribo do Breaking?”

8h30: café da manhã

9h às 12h: história do breaking, treino iniciante, coreografia

Professor: Gilberto Marcolino

17/03 (domingo) – “Você é da tribo do House Dance?”

8h30: café da manhã

9h às 12h: história do House Dance, treino iniciante, coreografia

Professora: Carol Figueiredo

24/03 (domingo) – “Você é da tribo do Jazz?”

8h30: café da manhã

9h às 12h: história do Jazz, treino iniciante, coreografia

Professora: Jaqueline Almeida

30/03 (sábado) – Cerimônia de entrega dos certificados

19h: abertura do evento

BOLSAS DE ESTUDO

Ao final do programa, no dia 30 de março, haverá a cerimônia de entrega dos certificados de conclusão. Neste dia, dez alunos serão presenteados com bolsas de estudo para o ano de 2024, podendo escolher entre as modalidades de dança que descobrirem ter mais afinidade ao longo do workshop.