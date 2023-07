PREFEITURA APRESENTA QUALIFICA JAGUARIÚNA, JOVEM APRENDIZ E BANCO DO POVO A EMPRESÁRIOS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, vai apresentar a empresários e trabalhadores os programas Qualifica Jaguariúna e Jovem Aprendiz Paulista e o Banco do Povo.

A apresentação será feita nesta quinta-feira, dia 6 de julho, às 8h30, na sede da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Jaguariúna, na Rua Silvia Bueno, 484, no Centro.

O Programa Qualifica Jaguariúna oferece cursos de qualificação profissional para os trabalhadores. O Jovem Aprendiz Paulista, em parceria com o Governo do Estado, tem o objetivo de inserir e capacitar jovens de 14 a 24 anos no mercado de trabalho.

Já o Banco do Povo oferece linhas de crédito a empresas e pessoas físicas com taxas de juros bem abaixo das praticadas pelos bancos tradicionais.