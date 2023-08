Prefeitura aproxima escola e família com encontros educativos em Artur Nogueira

Encontros fortalecem laços entre pais, alunos, professores e demais profissionais das escolas por meio de uma série de atividades

As Unidades Educacionais Municipais de Artur Nogueira estão dando um passo significativo em direção ao fortalecimento das relações entre pais, filhos, professores e profissionais da educação. Por meio de encontros planejados, a Prefeitura tem buscado criar um ambiente propício para o diálogo e a cooperação entre todos os agentes envolvidos na formação das crianças.

Uma série de atividades estão sendo conduzidas, incluindo palestras de variados temas, dinâmicas interativas, apresentações artísticas e até mesmo caminhadas colaborativas.

Débora Sacilotto, Secretária de Educação, comenta que esses encontros têm se revelado momentos valiosos para compartilhar conhecimentos, discutir ideias e aprofundar as conexões entre as famílias e as escolas municipais.

“Acreditamos que o envolvimento ativo das famílias no processo educacional é um fator fundamental para o sucesso dos nossos alunos. Esses encontros proporcionam um espaço onde pais, filhos e educadores podem interagir de maneira construtiva, trocando experiências e fortalecendo os laços que são essenciais para uma educação de qualidade”, afirma Débora Sacilotto.

No mês de agosto, algumas escolas já realizaram esses encontros: EMEF “Edmo Wilson Cardoso”, EMEF “Ver. Prof. Amaro Rodrigues” (Ninico), EMEF “Elysiário Del’Alamo” e EMEIEF “Osni José de Souza”.

De acordo com a pasta, o compromisso com a interação entre escola e família continuará em setembro, com a realização de eventos semelhantes em outras unidades do Ensino Fundamental: EMEIEF “Prof.ª Aparecida Dias dos Santos” e EMEF “Prefeito Ederaldo Rossetti” (CAIC). As demais Unidades de Ensino Fundamental e de Educação Infantil estão se programando para encontros nos