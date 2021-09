Prefeitura arrecadará produtos de higiene e limpeza para Aidan

Produtos serão recolhidos de 25 de setembro a 1º de outubro, a fim de celebrar o Dia Internacional da Pessoa Idosa

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, promoverá a semana especial “Nossos idosos – Nossas histórias” que, além de homenagear a terceira idade, arrecadará produtos de higiene e limpeza para a Associação de Idosos Desamparados (Aidan).

De acordo com o secretário Amarildo Boer, a ação visa celebrar, de forma humana e solidária, o Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado em 1º de Outubro. “A arrecadação tem o objetivo de amparar e amenizar as necessidades que a Aidan enfrenta. A ação é simbólica, mas de grande importância, pois além de levar materiais como fraldas geriátricas, sabão em pó e creme hidratante, também proporcionará solidariedade e carinho para os idosos que necessitam muito desta atenção”, enfatizou Boer.

Os produtos serão arrecadados entre os dias 25 de setembro e 1º de outubro, no Ginásio Municipal de Esportes Maurício Sia. No entanto, a pasta organiza novos pontos de coleta, que serão divulgados em breve através dos canais oficiais de comunicação da Prefeitura, além da mídia local.

A ação ainda conta com o apoio do Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama Simone Sia Rissato, e com o apoio da secretaria de Educação. Simone lembra que a Aidan hoje abriga cerca de 26 idosos, sendo que a maior parte não tem um lar para morar.

“Assistências e iniciativas como essa fazem toda a diferença na vida desses idosos. Convidamos toda população nogueirense a colaborar com essa bela ação. Nossos idosos merecem respeito e reconhecimento”, frisou a primeira-dama.

Veja os itens que podem ser doados:

– Sabão em pó

– Água sanitária

– Amaciante

– Desinfetante

– Lenço umedecido

– Pomada para assadura

– Creme hidratante

– Fraldas geriátricas tamanho G e GG

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira