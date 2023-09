Prefeitura aumenta distribuição de medicamentos e amplia acesso à Saúde em Artur Nogueira

De janeiro a julho desde ano, já se somaram 65.055 medicamentos distribuídos à população pela Farmácia Municipal

Artur Nogueira tem registrado um aumento significativo na distribuição de medicamentos via Farmácia Municipal e de Alto Custo. O novo prédio e ampliação do horário de funcionamento são alguns do investimentos que resultaram esse crescimento.

Os dados divulgados pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, revelam um crescimento progressivo na disponibilidade de remédios:

2020: 62.387 medicamentos

2021: 74.351 medicamentos

2022: 83.178 medicamentos

2023: 65.055 medicamentos

Esse crescimento contínuo reflete a prioridade da Administração Municipal, liderada pelo prefeito Lucas Sia (PSD), em oferecer acesso facilitado e abrangente aos cuidados de saúde necessários para a população.

A Farmácia Municipal atende não apenas aqueles que dependem dos medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS), mas também auxilia pacientes que requerem tratamentos específicos de alto custo.

“Estamos comprometidos em garantir que nossos moradores tenham acesso aos tratamentos de que precisam. O aumento na distribuição de medicamentos é um testemunho desse compromisso”, afirma Sia (PSD). “A saúde da nossa população é uma prioridade máxima e continuaremos a investir em recursos e estruturas para atender a essas necessidades crescentes”, afirma.

NOVO PRÉDIO E HORÁRIO ESTENDIDO

A secretária de Saúde, Ângela Pulz Delgado, destaca que a recente inauguração e a ampliação do horário de atendimento, inclusive aos fins de semana, são os principais responsáveis pelo aumento na acessibilidade aos medicamentos.

Neste ano, a Farmácia Municipal passou a atender em um novo local – ainda mais moderno, equipado e espaçoso. A unidade está alocada ao lado do Hospital Municipal, e tem proporcionado praticidade aos pacientes.

O prédio funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos finais de semana, das 8h às 12h. Já a farmácia de Alto Custo atende de segunda a sexta, das 7h às 13h.