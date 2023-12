Prefeitura capacita profissionais da emergência e humaniza atendimento em Artur Nogueira

Treinamento da equipe aconteceu no último domingo (10), na Base 192

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Saúde, promoveu um treinamento para integração dos funcionários do setor 192 (emergência). A capacitação aconteceu no último domingo (10) e teve objetivo de aprimorar o atendimento prestado à população.

Com o compromisso de buscar excelência dos serviços, a iniciativa buscou habilitar novos profissionais a respeito dos procedimentos em situações emergenciais e de risco. Além disso, o evento abordou princípios da humanização e do profissionalismo no atendimento.

O secretário da pasta Amarildo Boer frisa que o treinamento contou com a participação ativa dos servidores. “Agradecemos a todos os envolvidos nessa iniciativa. Ao investir na capacitação dos profissionais, a Administração Municipal reafirma seu compromisso com a saúde dos nogueirenses”, pontua.

TEMAS ABORDADOS NA CAPACITAÇÃO

– Familiarização do setor;

– Uso de equipamentos de proteção individual (EPIs);

– Segurança de cena / equipe;

– Atribuição dos colaboradores;

– Protocolos universais (pranchamento, restrição, movimentação da coluna, imobilizações, uso de torniquetes táticos, curativos compressivos);

– Transporte / condução do paciente em segurança;

– Higienização e desinfecção de materiais e ambulâncias.

BASE 192

A base 192 de Artur Nogueira é o componente móvel da Rede de Urgência e Emergência. O setor atende desde questões clínicas, cirúrgicas e traumáticas, até situações obstétricas, pediátricas e psiquiátricas.

As equipes são compostas por condutores de ambulância, enfermeiros e técnicos de enfermagem – que atendem em residências, vias públicas e outros locais. Os profissionais são chamados por meio do número de telefone gratuito 192, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.