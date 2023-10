Prefeitura celebra semana do idoso com sessão de fotos e “Dia de Beleza” em Artur Nogueira

Promoção Social e empresas parceiras ofereceram roupas, maquiagem e decoração, e realçaram autoestima dos Idosos

A Semana do Idoso em Artur Nogueira proporcionou um dia para lá de especial aos membros do Grupo Tempo Feliz. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e em colaboração com empresas locais, organizou uma jornada de beleza e autoestima para os idosos.

A Loja Sonho das Noivas cuidou das vestimentas, enquanto o Art MDF – representado por Ana Paula – contribuiu com uma decoração especial, criando um ambiente acolhedor e festivo.

O Ateliê da Beleza, sob a orientação de Regina, tratou dos cabelos e penteados, enquanto as consultoras Tatiane Brito e Lisandra, da Mary Kay, realçaram a beleza natural dos idosos com maquiagem. A sessão de fotos ficou por conta da Prefeitura e o álbum completo poderá ser visto no Facebook oficial do Poder Executivo.

O prefeito Lucas Sia (PSD) expressou seu entusiasmo: “Esta iniciativa é dedicada a celebrar e homenagear a terceira idade nogueirense. Nossos idosos são verdadeiros tesouros, e é um privilégio poder proporcionar a eles um dia de mimos e cuidados. Eles merecem todo o amor e atenção que podemos oferecer”, disse.

A Semana do Idoso reuniu uma série de atividades e eventos. As ações não apenas elevaram a autoestima dos idosos, mas também celebraram a contribuição deles para o município.

A titular da pasta social, Daiane Mello, destacou a importância desse dia. “Queríamos proporcionar aos idosos um momento especial durante a Semana do Idoso. Eles são parte valiosa de nossa cidade, e essa iniciativa é uma forma de expressar nosso carinho e gratidão por tudo o que eles representam”, finalizou.