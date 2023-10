Prefeitura comemora Dia do Servidor Público com workshop motivacional

Encontros sobre relacionamento interpessoal estão acontecendo entre terça (24) e quarta (25), no Paço Municipal

Em comemoração ao Dia do Servidor Público – celebrado em 28 de outubro, a Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está promovendo um workshop motivacional sobre relacionamento interpessoal.

Os encontros estão acontecendo na sala de reuniões da Prefeitura, entre terça-feira (24) e quarta-feira (25), em diversos horários do dia – a fim de que todos tenham oportunidade de assistir a palestra. Um coffee break também está sendo oferecido, e até o momento, cerca de 250 servidores passaram pelo workshop.

O evento está sendo realizado em parceria com o Sebrae, com a palestrante Claudia Mouros – que abordou temas como, os tipos de relacionamento interpessoal, a diferença entre ouvir e escutar, comportamentos que impactam na comunicação, gestão de conflitos, e práticas que levam ao sucesso.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, o evento visa um ambiente de trabalho mais saudável e consequentemente, a qualidade de vida dos servidores públicos.

O prefeito Lucas Sia (PSD) pontua que: “Estamos muito felizes em receber essa palestra maravilhosa do Sebrae. Os feedbacks positivos são inúmeros, e nosso objetivo é promover cada vez mais iniciativas que contribuam com a qualidade de vida dos nossos servidores, pois isso, sem dúvida, reflete no serviço prestado à população nogueirense”, conclui.