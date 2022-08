PREFEITURA COMPRA EXAMES PARA ACELERAR DIAGNÓSTICO DE PACIENTES

A Prefeitura de Estiva Gerbi por meio da Secretaria Municipal de Saúde,

está adquirindo exames para os pacientes estivenses que estão na fila

do SUS. O objetivo é acelerar o diagnóstico e promover o tratamento

ágil e eficaz aos pacientes, já que, muitos exames do SUS, são

limitados ao município e a fila de espera pode chegar a dois anos.

O anúncio foi feito na noite desta terça-feira (09), no Centro

Educacional “Alberto de Souza” e contou com a presença da Prefeita

Cláudia Botelho, do Secretário de Saúde Sebastião Dias de Freitas

Neto, além dos vereadores Arnaldo Nardinho, Claudia Zanco, Fabinho e

José Silvio Abreu.

De acordo com o Secretário, serão adquiridos 50 exames de

ecocardiograma, 40 eletroneuromiografias, e 20 testes ergométricos. O

ecocardiograma é um exame de ultrassonografia do coração que fornece

imagens obtidas através do som. Através dessas imagens, o médico

especialista pode analisar se o coração está batendo normalmente, e

se o fluxo sanguíneo está adequado. Já a eletroneuromiografia é um

exame complementar que consiste em um conjunto de testes diagnósticos

para avaliar a função do sistema nervoso periférico: nervos,

músculos e junção neuromuscular. E por fim, o teste ergométrico

serve para a avaliação ampla do funcionamento cardiovascular, quando

submetido a esforço físico gradualmente crescente, em esteira rolante.

São observados os sintomas, os comportamentos da frequência cardíaca,

da pressão arterial e do eletrocardiograma antes, durante e após o

esforço.

A Prefeita Cláudia Botelho, salientou a necessidade dos exames e a

atenção dada aos pacientes pela administração municipal. “Quanto

mais cedo o diagnóstico for realizado, melhores são as condições do

tratamento e maiores serão as chances de cura, por isso, a compra

desses exames é fundamental para a saúde da população. É a nossa

administração trabalhando pelas pessoas, pela saúde do estivense”,

afirmou.