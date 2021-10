Prefeitura conclui mais uma etapa da troca de iluminação pública

A Prefeitura de Engenheiro Coelho concluiu mais uma etapa da troca da iluminação pública por tecnologia Led. Nessa segunda fase, foram atendidas as ruas 13º de maio, rua Teófilo Haeck e um trecho da rua 7 de setembro até o cruzamento com a av. Pedro Forner.

O prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, disse que, “o nosso plano é realizar a substituição de toda a iluminação pública da cidade. Já fizemos a substituição no lago municipal, das ruas próximas ao barracão da feira e, agora, nessas três outras ruas”.

Novos pontos



Além da substituição das luminárias antigas, o contrato prevê a instalação de novos pontos de iluminação. Entre esses novos pontos que já estão contemplados no contrato está o acesso a cidade pela Rod. Professor Zeferino Vaz, a SP 332, passando pelo novo portal que está sendo construído. O trecho, hoje, não tem nenhum tipo de iluminação, trazendo insegurança para os usuários da via.

Vantagens do led

Entre as vantagens do uso dessa nova tecnologia estão questões econômicas, já que no Led o consumo de energia é menor. O Led, ainda, traz conforto visual e maior nitidez para os usuários de iluminação pública.

As vantagens do uso de Led na iluminação pública não se limitam a ganhos econômicos, como também trazem benefícios ambientais. Esse dispositivo é livre de metais pesados e é composto por materiais recicláveis, além de ter vida útil prolongada, diminuindo a necessidade de descarte desses materiais.

Investimento

No total, a previsão da prefeitura é de um investimento de mais de R$ 300 mil na iluminação pública. Nesse valor, estão inclusas substituição para as novas luminárias, implantação de novos pontos e, também, a manutenção com a troca de lâmpadas queimadas, como será realizada no trevo de acesso a Rodovia SP 147. “Para as próximas fases nós estamos fazendo contato com diversos deputados para o envio de emendas parlamentares para a conclusão desse projeto, que vai beneficiar muito nossa população”, finalizou o prefeito.

Manutenção

A prefeitura informa, também, que a população que tiver necessidade de manutenção na iluminação existente, pode fazer a solicitação através do telefone 19 3857-8025. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e 13h às 16h. Para solicitar a serviço, basta informar o número do poste, que está afixado em uma placa de metal em cada poste.