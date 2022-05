Prefeitura confirma apresentações de Ícaro e Gilmar e Carreiro & Capataz em comemoração ao aniversário da cidade

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho divulga mais dois eventos especiais, que acontecem em comemoração ao aniversário de 31 anos de emancipação política da cidade. Os eventos serão realizados no Recinto de Exposições João Cardoso.

No sábado, 14 de maio, a partir das 20h, tem início as apresentações musicais da noite e o encerramento com show da dupla sertaneja Ícaro e Gilmar.

No domingo (15), a partir das 8h, ocorre o desfile de cavaleiros, com concentração ao lado da Prefeitura Municipal, a partir das 8h. Em seguida, o grupo desfila até chegar ao recinto de exposições, para e a etapa paulista de Queima do Alho, em prol da APAE da cidade. À noite, a partir das 20h, tem início as apresentações musicais e o show da dupla sertaneja Carreiro & Capataz.

Para participar das apresentações do sábado (14), a entrada no recinto de exposições será feita mediante a doação um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão entregues para o Fundo Social de Solidariedade de Engenheiro Coelho e encaminhados para as famílias carentes da cidade.

ÍCARO E GILMAR



Ícaro e Gilmar são naturais de Periquito (Interior do leste de Minas Gerais) onde se conheceram e formaram inicialmente uma banda de Pop Rock com mais alguns amigos. Com o passar do tempo a banda foi desfeita, mas a dupla nunca desistiu dos seus sonhos.

Saindo do Pop Rock, partiram para outro estilo musical: o sertanejo. Sua primeira apresentação foi na casa de amigos onde decidiram seguir carreira.

No meio da sua história, ambos fizeram Engenharia Civil, mas viram que o que realmente queriam era espalhar modas pelo Brasil a fora.

CARREIRO & CAPATAZ

Há tempos que eles transformaram o mercado sertanejo. Desde que surgiram com a proposta de manter viva a cultura sertaneja e caipira, que Carreiro e Capataz se tornaram fenômenos da música popular brasileira.

Se o Brasil é sertanejo, eles fazem parte do time que levanta a bandeira do segmento, já que para ambos a música precisa ser uma verdade!

A cada show uma explosão de sentimentos se mistura com a alegria contagiante, o som da viola caipira e a sanfona, fazendo da apresentação uma grande festa!

O resultado, claro, não poderia ser outro: sucesso absoluto em todos os eventos!!!

No repertório, canções que se tornaram hits e conquistaram o Brasil de Norte a Sul, como ‘Xique Bacanizado’, ‘Bruto, Rústico e Sistemático’, ‘Recém Abandonado’, ‘Prefácio’, ‘É Pra Cabá’, ‘Será que ‘Ocê’ tá Bem’, ‘Promessa’, ‘Quebrou o Frasco’, ‘Estouro da Boiada’ e ‘Sábado a Noite’.

Modernos sim, mas sem perder a tradição! Este é o lema dos ‘dos brutos do Brasil’, Carreiro e Capataz!