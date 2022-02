Prefeitura conquista R$ 790 mil para construção da Casa da Juventude

Contrapartida da Prefeitura é de R$118.211,03; Espaço Multiuso oferecerá qualificação, empreendedorismo e emprego aos jovens



A Prefeitura de Artur Nogueira conquistou R$ 790 mil do Governo de São Paulo para a construção da Casa da Juventude no município. O anúncio da verba foi feito pelo vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) na última sexta-feira (28), durante cerimônia da inauguração do Poupatempo.

A Administração Municipal destaca que o valor total da obra é de R$ 908.211,03. Com o valor liberado pelo Estado de R$ 790 mil, a contrapartida da Prefeitura é de R$118.211,03. O Espaço Multiuso é um convênio entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado e a Administração Municipal.

A Casa será construída no final da Avenida da Saudade, próximo à rotatória de acesso ao bairro Leonor, e a previsão é que a obra seja concluída ainda esse ano. O chefe do Executivo, Lucas Sia (PSD), frisa que o local será um centro de difusão cultural e de formação profissional para os jovens nogueirenses.

“Agradeço ao governado João Dória e ao vice Rodrigo Garcia por mais esta importante obra. Mais qualificação significa mais oportunidade de emprego, e mais acesso à cultura é mais garantia de cidadania para todos”, disse.

REQUISITOS

Para implantar a Casa da Juventude, é necessário que o município tenha menos de 150 mil habitantes, possua Conselho da Juventude e protocole um ofício junto ao Estado com o interesse em participar do Projeto.

Em maio de 2021, o prefeito Lucas Sia (PSD) protocolou o ofício ao subsecretário da Juventude do Estado de São Paulo, onde solicitou a participação do município no programa. Já em junho do mesmo ano, a Prefeitura instituiu o Conselho da Juventude – após o mesmo ser aprovado pela Câmara Municipal -, cumprindo assim todos os requisitos exigidos pelo Estado.

O QUE A CASA OFERECE

Na Casa da Juventude serão instalados equipamentos de ações de incentivo à qualificação, empreendedorismo, busca de oportunidades de emprego e renda e área de trabalho colaborativo, estimulando a criação de novos projetos e negócios entre o público juvenil.

Além de cursos, a Casa da Juventude incentivará o coworking com área projetada especificamente para o trabalho colaborativo, garantindo que os jovens possam desenvolver projetos empresariais em diversos setores.

Para a qualificação profissional, o Estado oferece as modalidades Expresso e Estágio do Novotec, com cursos técnicos e profissionalizantes gratuitos, além de um ambiente para desenvolvimento de modelos de negócios sustentáveis e startups. A Casa da Juventude também são unidades acadêmicas e operacionais para atividades presenciais de cursos oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Além disso, é apresentado aos participantes um conjunto de negócios baseados em capital cultural e criatividade empreendedora. O objetivo é oferecer formação em economia criativa e práticas de transformação digital, além de oferecer cursos com metodologia apropriada para o ensino de robótica, tecnologias da informação e tecnologias aplicadas a design, animação e games, entre outros.