Prefeitura conquista R$ 800 mil para compras de cestas básicas em Artur Nogueira

Recursos são provenientes do Governo do Estado, e beneficiarão centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Fundo Social de Solidariedade, receberá um repasse de R$ 800 mil do Governo do Estado para a compra exclusiva de cestas básicas e kits de higiene/limpeza. Os produtos beneficiarão centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

O anúncio do recurso foi feito durante a 238ª reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), realizada na última terça-feira (29), em Campinas.

Durante o encontro, foram tratados diversos assuntos, dentre eles as ações e os investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, com a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Célia Leão. A reunião é organizada pela Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp).

O secretário Amarildo Boer destacou a atuação do Estado ao contribuir com o município no atendimento às famílias nogueirenses. “Nossos agradecimentos ao Governo do Estado pelo apoio que sempre tem nos dados, e ao prefeito Lucas Sia por lutar por recursos tão importantes para o desenvolvimento social”, disse.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social em Artur Nogueira, Simone Sia Rissato, ressalta que serão centenas de moradores beneficiados com o recurso. “As cestas e kits serão encaminhadas para famílias cadastradas nos Centros de Referência da Assistência Social. Temos trabalhado duro para que todos tenham alimento na mesa”, reforçou Simone.

