Prefeitura convoca empresários para apresentar novidades do 3º Festival Gastronômico

Encontro é destinado aos setores de alimentação e acontece na próxima terça-feira (04), às 15h, na Câmara Municipal; saiba como participar

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, convoca os empresários do setor de alimentação para uma reunião onde serão divulgadas as novidades do 3º Festival Gastronômico. O encontro acontecerá no dia 04 de abril, às 15h, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Não é necessário inscrição prévia.

Durante a reunião, serão apresentadas as modificações realizadas no evento, o regulamento para a participação, os resultados da edição anterior e as demandas levantadas pelos participantes.

A secretária de Desenvolvimento Econômico Tatiane Gibertoni Sia destacou a importância do encontro. ”Essa é uma oportunidade para que os empresários do setor de alimentação conheçam as novidades do festival, tirem dúvidas e apresentem sugestões. Queremos tornar o evento cada vez mais atrativo e promover a gastronomia da cidade”, disse.

O FESTIVAL

Em sua 3ª edição, o Festival Gastronômico costuma reunir dezenas de comércios participantes, entre bares, restaurantes, padarias, lanchonetes, cafeterias e sorveterias, além de outros comércios do setor de alimentação fora do lar. Os clientes podem consumir os pratos no próprio estabelecimento, além das opções de delivery e drive-thru.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destaca que o evento é uma oportunidade para que os moradores prestigiem a gastronomia da cidade e conheçam os diversos bares e restaurantes disponíveis. “O Festival Gastronômico oferece mais uma experiência gourmet ao município nogueirense, valorizando os empreendedores locais e fomentando o desenvolvimento econômico da região”, afirma.

A 3º edição do Festival Gastronômico promete agradar os paladares mais exigentes, com muitas novidades e sabores irresistíveis.

Contato para mais informações:

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Telefone: (19) 3827-9717 WhatsApp

E-mail: desenvolvimentoeconomico@arturnogueira.sp.gov.br