Prefeitura de Amparo castrou mais de 200 pets no mês de março

A Secretaria de Meio Ambiente da Estância de Amparo, através do Departamento de Defesa e Bem- Estar Animal apresentou um balanço dos atendimentos do mês de março.

Nos 30 dias, através de agendamento prévio, 210 animais foram castrados. No mês, 69 faltas foram computadas. “O absenteísmo prejudica quem está na fila para o atendimento. Neste mês, tivemos quase um terço de faltas, dos atendimentos agendados”, ressaltou o secretário de Meio Ambiente, Gilberto Moreira Piassa Filho.

De acordo com a secretaria, estão na fila para castração mais 28 cães e 29 gatos. O Departamento Defesa de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Estância de Amparo continua contando com triagem de castração para animais domésticos, para pessoas de baixa renda no prédio da Avenida Dr. Carlos Augusto do Amaral Sobrinho, 2871, no Jardim Santa Helena

O horário de atendimento é das 8h30 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. O interessado deve apresentar cópia do RG, CPF, Cartão do postinho de saúde, comprovante de Renda, comprovante de residência. É válido ressaltar que a triagem também pode ser feita nas unidades de Saúde do Bairro dos Rosas, Arcadas, Pedrosos, Três Pontes, Boa Vereda, MARP e Vale Verde.

Neste mês, 22 animais foram adotados. O departamento também realizou 740 atendimentos via telefone à população e 510 atendimentos pessoais.