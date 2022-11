Prefeitura de Amparo efetiva melhorias na região da Aparecidinha

A Prefeitura de Amparo, por meio da Secretaria de Manutenção e Serviços Públicos efetivou melhorias no bairro da Aparecidinha, na Zona Rural.

Próximo da Igreja de Nossa Senhora da Aparecida, as equipes de manutenção realizaram a troca de anilhas de 60 centímetros, para novas 1,5 metro. Um total de 15 metros lineares de tubos foram instalados.

“A antiga tubulação estava condenada. É um local que no período de chuvas acumula muita água. Com essa nova tubulação, o transtorno deve ser sanado. O prefeito Carlos Alberto nos determinou ações contínuas nas estradas rurais, visando o benefício do trabalho do campo e o escoamento agrícola”, explicou o secretário de Manutenção e Serviços Públicos, Danilo Broleze.