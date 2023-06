Prefeitura de Amparo inaugura letreiro turístico no Cristo Redentor

Evento de comemoração terá feira gastronômica e show com Orquestra Amparense de Viola Caipira

A Prefeitura Municipal da Estância de Amparo e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo fará a inauguração do letreiro turístico “AMPARO” no Cristo Redentor, um dos principais cartões-postais da cidade. O evento será realizado no dia 5 de julho, às 19h, no Parque Chico Mendes, marcando uma conquista significativa para o fortalecimento do turismo regional.

O letreiro “AMPARO” foi instalado estrategicamente abaixo do Cristo Redentor, na entrada da cidade, proporcionando uma bela e icônica vista aos visitantes.

O material cuidadosamente confeccionado em aço foi pintado com uma tinta especial e resistente ao tempo, garantindo a durabilidade e a qualidade estética do projeto. Além disso, foram instaladas luzes de LED especiais, capazes de iluminar o letreiro com diversas cores, tornando-o ainda mais atrativo e encantador durante a noite.

Parte da Feira Noturna que atualmente funciona no bairro São Dimas estará presente durante a comemoração oferecendo uma variedade de barracas com comidas típicas, doces e outras atrações gastronômicas. O evento é gratuito e trará a Orquestra Amparense de Viola Caipira.

A inauguração do letreiro turístico é uma conquista significativa para a cidade, que busca fortalecer cada vez mais o turismo regional e promover Amparo como um destino de destaque.

“O letreiro não apenas adiciona um elemento visual marcante à paisagem, mas também oferece uma oportunidade perfeita para os moradores e visitantes tirarem fotos e compartilharem suas experiências nas redes sociais, divulgando a beleza e o encanto de Amparo para o mundo”, afirmou o Secretário de Cultura e Turismo, Antônio Carlos Ferreira de Oliveira.