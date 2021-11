Prefeitura de Amparo investe em equipamentos de comunicação para Ambulâncias

Ao todo foram instalados 8 rádios HT’s

A Prefeitura de Amparo junto a Secretaria de Saúde concluiu a instalação de rádios comunicadores nas Ambulâncias do Setor 192 de Amparo, onde a comunicação era feita apenas por telefone, dificultando o processo de atendimento.

Com os novos equipamentos, a Central de Ambulâncias tem contato direto com todas as unidades de atendimento. Ao todo foram instalados 8 rádios HT’s além da base que recebe as chamadas a qual fica instalada na Central de Ambulâncias.

Com a implantação dos novos aparelhos, serão garantidos mais segurança e agilidade nos atendimentos de emergências e eletivos proporcionando mais rapidez no atendimento aos pacientes e consequentemente salvando vidas em casos de emergências.