Prefeitura de Amparo realiza capacitação sobre o SUAS

De terça até a quinta-feira, 40 técnicos das secretarias de Desenvolvimento Social e Cidadania e da Fazenda e Orçamento da Prefeitura de Amparo participam de uma capacitação com o objetivo de garantir o cumprimento da Lei do SUAS – Serviço Único de Assistência Social, nas peças orçamentárias (LDO e LOA), e a inserir a política do SUAS definitivamente no orçamento.

Durante os três dias, a assistente social e pedagoga, doutoranda em geografia pela Unesp, atualmente como facilitadora do Programa Capacitasuas no Pará, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul pela UNILINS (2014 a 2019), Silvia Aline Ferreira, aborda o tema para as turmas.

“Nessa capacitação, estamos aprimorando nossos procedimentos administrativos e orçamentários. A ação vai de encontro com a ideia do Plano de Governo do prefeito Carlos Alberto, com a chamada “Escola de Governo”, como forma de garantir a contínua capacitação dos servidores”, explicou a secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Iramaia Massoni.

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um sistema coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e gerenciado pelo poder público e pela sociedade civil com a missão organizar os serviços de assistência social no país.

Ele articula recursos e esforços da União, dos Estados e dos Municípios para financiar e executar a Política Nacional de Assistência Social (PNAS). As ações organizadas no SUAS estão divididas entre a Proteção Social Básica, voltada à prevenção de riscos sociais e pessoais, e a Proteção Social Especial, destinada a pessoas em situação de risco ou violação de direitos.

O sistema também oferece benefícios assistenciais em situações específicas. E gerencia o Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social (CNEAS).