Prefeitura de Artur Nogueira anuncia cursos profissionalizantes gratuitos na Praça CEU das Artes

Oportunidades são direcionadas a jovens e adultos; inscrições serão divulgadas em breve nos canais oficiais da Prefeitura

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, ofertará uma série de cursos gratuitos na Praça CEU das Artes, voltados para jovens e adultos. As oportunidades são para diversas áreas de conhecimento, incluindo informática e formação profissional.

A previsão é que os cursos comecem a partir do segundo semestre deste ano, com uma duração total de seis meses e aulas semanais de duas horas. As inscrições serão divulgadas em breve, nos canais oficiais da Prefeitura – redes sociais e site.

A diretora de Assistência Social, Daiane Mello, ressalta que toda a população pode participar, tanto crianças, quanto jovens e adultos. “A cidade merece muito mais e nosso compromisso é com o desenvolvimento da nossa amada Artur Nogueira”, declara.

Os cursos serão divididos em dois módulos diferentes. Confira:

1º módulo: informática básica

– Windows 7

– Word

– Excel

– Power Point

– Internet

2º módulo: formação profissional

– Administração

– Contabilidade

– Secretariado

– Departamento Pessoal

– Operador de Caixa

– Telemarketing

– Técnica de Vendas

– Técnica de Redação

– Balconista de Farmácia

– Como Montar seu Currículo

– Atendimento ao Cliente

– Empreendedorismo

– Educação Financeira para Jovens

– Liderança e Gestão de Pessoal