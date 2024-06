Prefeitura de Artur Nogueira anuncia inauguração da Casa da Juventude

Cerimônia acontecerá dia 1º de julho, às 16h; prédio está localizado na Rua João Luiz Machado, nº 373, Jardim Bela Vista II

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, anuncia a inauguração da Casa da Juventude, um importante espaço dedicado à formação profissional e cultural dos jovens. A cerimônia acontecerá no dia 1º de julho, às 16h, na Rua João Luiz Machado, nº 373, Jardim Bela Vista II.

De acordo com a pasta, o prédio receberá o nome de “Nassara de Queiroz Sartori” em homenagem à jovem que faleceu aos 28 anos, vítima de um acidente de moto.

A construção do espaço foi possível graças à conquista de R$ 790 mil do Governo de São Paulo, anunciada durante a cerimônia de inauguração do Poupatempo. A Administração Municipal investiu um total de R$ 908.211,03 na obra, com uma contrapartida de R$ 118.211,03.

O QUE A CASA OFERECE

A Casa da Juventude é equipada para incentivar a qualificação, empreendedorismo jovem, e a busca de oportunidades de emprego e renda. Além disso, conta com uma área de trabalho colaborativo, fomentando a criação de novos projetos e negócios.

O espaço oferecerá cursos técnicos e profissionalizantes gratuitos, além de um ambiente para o desenvolvimento de modelos de negócios sustentáveis e startups.

Além dos cursos, serão oferecidas formações em economia criativa, práticas de transformação digital, robótica, tecnologias da informação, design, animação e games.