Prefeitura de Artur Nogueira convoca inscritos em curso de Corte e Costura

Capacitação terá início na próxima quarta (17) na Carreta do Via Rápida; interessados devem confirmar inscrições com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico

A Prefeitura de Artur Nogueira convoca os inscritos do curso de Corte e Costura – oferecido pela Carreta de Unidade Móvel do Via Rápida – a entrarem em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para confirmarem as inscrições e darem início às aulas.

A capacitação terá início na próxima quarta-feira (17) e os munícipes que se inscreveram devem ligar no telefone (19) 3827-9890 ou enviar uma mensagem no WhatsApp (19) 3827-9717.

A secretária da pasta, Tatiane Gibertoni Sia, reforça a importância do curso para a vida profissional dos moradores. “Essa é uma ótima oportunidade para quem deseja se especializar ou até migrar para a área da costura. Assim, para que a capacitação seja eficiente, é importante que os interessados que já se inscreveram entrem em contato conosco nos próximos dias”, frisou.

SOBRE O CURSO

O curso capacita o aluno a confeccionar peças, executando desde a preparação até o acabamento, com técnicas do processo produtivo da costura.

De forma prática, o aluno aprende técnicas de costura, considerando os tipos de máquinas, cuidados na operação; pregar botões; casear; técnicas de corte de tecido; unir partes cortadas e montar peças de vestuário; cálculo da quantidade de tecidos.

De forma presencial e com carga horária de 80 horas, o curso foi dividido em três turmas:

– Manhã, das 08h às 12h00

– Tarde, das 13h às 17h00

– Noite, das 18h às 22h00

As aulas serão na Unidade Móvel Via Rápida, ao lado do Centro Cultural Tom Jobim, na Rua Ângela Peciferrari.