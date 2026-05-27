Prefeitura de Artur Nogueira divulga curso de IA voltado ao desenvolvimento de software

Capacitação gratuita e presencial é oferecida pelo SENAI de Jaguariúna, terá início em 29 de junho na Casa da Juventude

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, divulga as inscrições abertas para o curso “Inteligências Artificiais Generativas Aplicada à Programação – ChatGPT”, ofertado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de Jaguariúna.

A capacitação tem como objetivo preparar profissionais para o uso de ferramentas de inteligência artificial generativa no desenvolvimento de software. Durante o curso, os participantes aprenderão a identificar e corrigir erros em scripts, reescrever e otimizar códigos, além de explorar novas linguagens, bibliotecas e frameworks.

O conteúdo também inclui a aplicação da API da OpenAI para a criação de chatbots personalizados, voltados a diferentes demandas do mercado.

Com carga horária de 48 horas, o curso é destinado a interessados que tenham Ensino Fundamental completo, conhecimento em linguagem de programação e idade mínima de 14 anos.

As aulas ocorrerão entre os dias 29 de junho e 21 de julho e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30, na Casa da Juventude.

As inscrições devem ser feitas até 28 de junho, de forma presencial na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada na Prefeitura Municipal, onde será realizado o processo de matrícula dos interessados.