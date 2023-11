Prefeitura de Artur Nogueira divulga curso gratuito de fabricação de produtos de confeitaria Inscrições devem ser feitas até a próxima sexta (17); saiba como

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga o curso gratuito de fabricação de produtos de confeitaria promovido pelo Sebrae e Senai.

A capacitação será presencial, na Casa Adra, com início no dia 30 de novembro, uma quinta-feira. As aulas vão acontecer das 13h às 17h, até o dia 18 de dezembro.

Tatiane Gibertoni, secretária de Desenvolvimento Econômico, ressalta que as inscrições devem ser feitas até o dia 17 de novembro, através do telefone ou WhatsApp do Posto Sebrae: (19) 3827-9717. As vagas são limitadas a 14 pessoas.

A Casa Adra está localizada na Rua Osvaldo Cruz, número 1056, Jardim Arrivabene.

SOBRE O CURSO

O curso possui carga horária total de 48 horas, e os alunos terão oportunidade de aprender sobre:

– Normas técnicas e legislação;

– Cálculos de rendimento e quantidades;

– Matérias-primas;

– Tempo e temperatura;

– Recheios e coberturas;

– Equipamentos;

– Modelagem e decoração.