Prefeitura de Artur Nogueira divulga processo seletivo para Auxiliar de Produção

Há vagas para PCD com benefícios como plano de saúde, transporte, refeição, entre outros; Necessário retirar carta de encaminhamento no PAT (Poupatempo)

A Prefeitura Municipal de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, informa que a ZF Automotive Brasil LTDA está com vagas abertas para um novo processo seletivo. Ao todo são 20 oportunidades disponíveis para o cargo de Auxiliar de Produção.

A empresa procura profissionais para manuseio de máquinas e equipamentos para produção de peças, descarregamento e organização de carregamentos, além de análise de falhas e reporte aos gestores.

Dessa forma, o processo seletivo será realizado no dia 3 de fevereiro, às 09h, na Prefeitura Municipal, localizada na Rua XV de Novembro, 1400, Jardim Planalto. Vale ressaltar que é preciso retirar com antecedência (até 31 de janeiro) uma carta de encaminhamento no PAT (Poupatempo).

As candidaturas são abertas a homens com Ensino Fundamental Completo e há vagas reservadas para pessoas com deficiência auditiva e visual (PCD).

DETALHES DAS VAGAS

Cargo: Auxiliar de Produção (Masculino)

Número de Vagas: 20

Salário: R$ 2.340,80 mensal

Horários de Trabalho:

1º Turno: 06:00 às 15:48 (Segunda a Sexta)

2º Turno: 15:48 às 01:09 (Segunda a Sexta)

3º Turno: 00:00 às 06:00 (Segunda a Sexta) / 01:09 às 10:36 (Sábado)

Requisitos: Ensino Fundamental Completo

Vagas PCD: Auditiva e Visual

Benefícios:

– Plano de Saúde e Odontológico Familiar

– Refeição no Local

– Transporte Fretado

– Participação nos Lucros e Resultados (PPR)

– Vale-Alimentação

– Auxílio Creche

– Previdência Privada

– Seguro de Vida

COMO PARTICIPAR?

Os interessados devem obrigatoriamente retirar uma carta de encaminhamento até o dia 31 de janeiro, no PAT (Poupatempo), localizado no centro de Artur Nogueira. Vale lembrar que a quantidade é limitada.

As entrevistas ocorrerão por ordem de chegada a partir das 09h00 no dia 03 de fevereiro na Prefeitura Municipal.

SERVIÇO

Retirada de Carta de Encaminhamento: No PAT (Poupatempo) até 31/01/2025

Data do Processo Seletivo: 03 de fevereiro às 09h

Local: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira – Rua XV de Novembro, 1400, Jardim Planalto