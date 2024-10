Prefeitura de Artur Nogueira divulga vagas para operador de produção

Processo seletivo acontece nesta quarta-feira (23), às 9h; interessados devem entrar em contato com o PAT pelo telefone (19) 3827-5429

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga novas oportunidades de emprego. Uma empresa localizada em Jaguariúna abriu processo seletivo para a contratação de operadores de produção, com preferência para candidatos do sexo masculino, que tenham ensino médio completo e residam em Artur Nogueira.

O salário oferecido durante o período de experiência é de R$ 1.790,00, e a empresa também oferece uma série de benefícios, incluindo cartão alimentação PicPay no valor de R$ 330,00, plano de saúde Unimed (co-participativo), plano odontológico, seguro de vida, kit presença, participação nos lucros (PPR), restaurante local, acesso ao Gympass, convênio com farmácias e parcerias com instituições de ensino.

Os horários de trabalho estão divididos em dois turnos. O primeiro turno é de terça a sábado, das 6h às 15h48. Já o segundo turno ocorre de segunda a sexta, das 16h às 01h19.

O processo seletivo será realizado na própria Prefeitura de Artur Nogueira, na Av. XV de Novembro, 1400 – Planalto, no prédio da antiga Escola Modelo. A seleção acontece nesta quarta-feira, dia 23 de outubro, às 9h.

Os interessados em participar do processo seletivo devem entrar em contato com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) pelo telefone (19) 3827-5429 para mais informações.