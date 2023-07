Prefeitura de Artur Nogueira encanta idosos do Programa Tempo Feliz com festa julina

Evento promovido pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social fortalece vínculos e celebra a tradição julina entre os participantes do programa

Na tarde desta segunda-feira (10), a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), promoveu uma festa julina repleta de carinho e alegria para os idosos do Programa Tempo Feliz. O evento aconteceu na Réplica da Estação, criando um ambiente acolhedor e festivo para os participantes.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Amarildo Boer, comentou sobre a importância de celebrar a cultura e as tradições julinas, além de fortalecer os laços afetivos entre os participantes.

“Essa festa é uma forma de reconhecimento e valorização dos nossos idosos, que tanto contribuíram para o desenvolvimento de nossa cidade. É uma maneira de expressarmos o nosso carinho e respeito por eles”, afirmou o secretário.

A festa foi planejada nos mínimos detalhes, com decoração típica, comidas deliciosas e muita animação. Os idosos puderam desfrutar de quitutes julinos, como pipoca, canjica, paçoca, além de dançar quadrilha e participar de brincadeiras divertidas. A música proporcionou um clima festivo e descontraído, onde os participantes puderam dançar e se divertir ao som das tradicionais canções.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destacou a importância de promover momentos de alegria e interação para os idosos. Ele pontuou o compromisso da Administração Municipal em cuidar e proporcionar qualidade de vida para todos os moradores. “Nossa gestão valoriza cada pessoa, independentemente da idade. Essa festa é um exemplo de como queremos construir uma cidade mais acolhedora, onde todos se sintam amados e respeitados”, enfatizou o prefeito.

O evento foi marcado por sorrisos, abraços e momentos de pura emoção. A tarde foi repleta de trocas afetivas e memórias compartilhadas, fortalecendo os laços de amizade entre os participantes do Programa Tempo Feliz.

PROGRAMA TEMPO FELIZ

O projeto Tempo Feliz foi criado há mais de 10 anos e desenvolve ações com cerca 30 idosos acima de 60 anos e que se encontram em vulnerabilidade social. A iniciativa tem o objetivo de proporcionar elevação de autoestima, desenvolvimento motor, sociabilidade, autonomia e protagonismo – contribuindo assim, para um processo de envelhecimento saudável e ativo.

As ações são desenvolvidas pela secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, por meio do SCFV, e são coordenadas pela educadora Evalda Maria Santiago Pereira, com auxílio da coordenadora de Apoio e Direitos da Mulher, Lúcia Buccini Carrilo.

Dentre os serviços oferecidos pelo programa estão atividades manuais, atividades físicas e nutricionais, passeios e promoção da cidadania. Os idosos são encaminhados pelos serviços do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

São atendidos pelos programas idosos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC); idosos de famílias beneficiárias de Programas de Transferência de Renda; e idosos com vivências de isolamento por ausência de acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a inclusão no serviço.