Prefeitura de Artur Nogueira inicia Campanha de Vacinação Contra Sarampo nesta segunda-feira

Imunização é voltada às crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, bem como trabalhadores da saúde

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Saúde, inicia nesta segunda-feira (04) a 8ª Campanha Nacional de Vacinação contra Sarampo. A imunização é voltada para crianças de seis meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) e trabalhadores da área da saúde, que serão convocados para atualizar a situação vacinal.

A campanha vai até 3 de junho e, em Artur Nogueira, as doses estarão disponíveis nas salas de vacina do USF Blumenau, USF Coração Criança, USF São Vicente, USF Bom Jardim e USF Lago. O funcionamento será de segunda a sexta-feira.

A vacinação faz parte de uma ação realizada pelo Ministério da Saúde (MS) e, neste ano, ocorrerá de forma simultânea com a Campanha de Vacinação contra a Influenza. De acordo com a pasta, o MS manteve o alerta para a circulação ativa do vírus no país e por ser uma doença de alta transmissão, é necessária uma cobertura vacinal elevada, cerca de 95%, para que a circulação seja interrompida.

O QUE LEVAR

No momento da vacinação, é fundamental que os responsáveis levem a caderneta ou cartão de vacinação para conferência das doses aplicadas e uma melhor avaliação das pendências. O trabalhador da saúde deve comprovar o vínculo por meio de carteira do conselho, ou declaração da empresa, ou carteira de trabalho ou contracheque.

O SARAMPO

O Sarampo é uma doença exantemática infecciosa, aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito, particularmente, em crianças desnutridas e menores de um ano de idade. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias, no período de seis dias antes do aparecimento do exantema e até quatro dias após.

A vacinação contra o sarampo contribuirá para a interrupção da circulação ativa do vírus do sarampo no país, minimizar a carga da doença, proteger a população, além de reduzir a sobrecarga sobre os serviços de saúde em decorrência de mais esse agravo.