Prefeitura de Artur Nogueira inicia vacinação antirrábica em cães e gatos

Agendamento deve ser feito nas segundas e quartas-feiras, via telefone da Zoonoses

A Prefeitura de Artur Nogueira iniciará a vacinação contra a raiva para cães e gatos gratuitamente pela Zoonoses da Secretaria Municipal da Saúde. A vacinação será realizada duas vezes por semana e serão disponibilizadas 30 vagas por dia.

Até dezembro, as aplicações serão feitas às terças e quintas-feiras, na sede da Zoonoses, localizada na Estrada São Bento, sem número, ao lado da Delegacia de Polícia.

AGENDAMENTO

As vacinas serão aplicadas mediante agendamento, e o mesmo deverá ser feito exclusivamente nas segundas e quartas-feiras, das 8h às 17h, pelo telefone (19) 3877-1505.

Excepcionalmente nesta semana, os agendamentos poderão ser feitos nesta sexta-feira (12), em virtude do feriado da segunda-feira (15).

VACINA ANTIRRÁBICA

A Raiva é uma Zoonose viral que se caracteriza como uma inflamação no cérebro do animal, progressiva, aguda e letal.

A doença apresenta dois principais ciclos de transmissão: urbano e silvestre, sendo o urbano passível de eliminação, por se dispor de medidas eficientes de prevenção, como a realização de campanhas anuais de vacinação animal.

A vacinação antirrábica animal é a medida mais eficaz para conter a circulação do vírus rábico no meio urbano. Assim, é necessário, como todo ano, manter o município livre da circulação do vírus rábico através de campanhas de vacinação animal.