Prefeitura de Artur Nogueira inicia vacinação contra a gripe nesta segunda

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta segunda-feira (07) a Estratégia de Vacinação contra a Gripe (Influenza). A campanha tem como objetivo imunizar os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, reduzindo complicações, internações e óbitos causados pela doença.

A vacinação será realizada nas seguintes unidades de saúde: USF Blumenau, USF Sacilotto, USF Coração Criança, USF São Vicente, Espaço Mãe e Filho, UBS Terezinha Vicensotti, USF Bom Jardim e USF Jardim do Lago.

De acordo com a enfermeira Juliana de Oliveira, a imunização contra a influenza é a principal estratégia de prevenção contra a doença. “A vacinação promove proteção durante o período de maior circulação do vírus, reduzindo o agravamento da gripe e evitando complicações, internações e óbitos”, explica.

Público-alvo da campanha

A partir de 2025, a vacina contra a influenza passa a integrar o calendário vacinal de crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e idosos a partir de 60 anos. Além disso, a imunização será oferecida para os seguintes grupos prioritários:

-Puérperas (até 45 dias após o parto)

-Povos indígenas e quilombolas

-Trabalhadores da saúde

-Professores das redes pública e privada

-Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

-Pessoas com deficiência permanente

-Profissionais das forças de segurança, salvamento e das forças armadas

-Caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso

-Trabalhadores portuários e dos correios

-Funcionários do sistema prisional

-Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

-População privada de liberdade

-Pessoas em situação de rua