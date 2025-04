Prefeitura de Artur Nogueira moderniza sistema de autuações com Talonário Eletrônico

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, implantou o Talonário Eletrônico de Multas, um sistema digital que substitui o antigo método manual de autuação. A novidade já está em funcionamento no município e tem como objetivo tornar o trabalho dos agentes mais ágil, seguro e transparente.

Segundo o secretário da pasta, Dr. Roberto Daher, o novo sistema melhora significativamente a eficiência da fiscalização. “Agora, os agentes de trânsito e fiscais de posturas podem registrar infrações diretamente em um dispositivo eletrônico, anexando fotos do infrator ou do veículo. Isso evita questionamentos e garante mais credibilidade às autuações. Além disso, o equipamento é simples de usar, não exige treinamento complexo e já está sendo utilizado pelos agentes de trânsito e fiscais de postura desde o dia 27 de março”, explica Daher.

O sistema informatizado também permite a consulta instantânea de informações sobre veículos e condutores, identificando irregularidades como pendências de taxas e restrições de circulação. Durante as operações de fiscalização, os agentes podem notificar o infrator na hora e imprimir o Auto de Infração imediatamente.

Outro benefício é a eliminação do uso de papel, tornando os processos mais rápidos e reduzindo erros no preenchimento das autuações. No trânsito, por exemplo, os Autos de Infração de Trânsito (AIT) agora são emitidos digitalmente, agilizando a lavratura das multas.

O sistema, homologado pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), utiliza criptografia para garantir a segurança das informações e evitar adulterações. Com essa tecnologia, a Prefeitura de Artur Nogueira reforça o compromisso com a modernização da fiscalização e a eficiência no atendimento à população.