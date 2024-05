Prefeitura de Artur Nogueira oferece transporte e ingresso gratuitos para Feira da Fispal 2024

Um dos maiores eventos da indústria de alimentos e bebidas da América Latina acontece dia 11 de junho; saiba como participar

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, oferecerá transporte e ingresso gratuitos para a Feira da Fispal 2024, um dos maiores eventos da indústria de alimentos e bebidas da América Latina.

O evento, que acontecerá entre os dias 11 e 14 de junho, no Expo Center Norte, reunirá representantes de bares, restaurantes, padarias, pizzarias, sorveterias, entre outros estabelecimentos para se atualizarem sobre as últimas tendências do mercado.

De acordo com a titular da pasta, Tatiane Gibertoni, a Prefeitura disponibilizará transporte e inscrição gratuitos somente no dia 11 de junho, além de auxiliar na obtenção de credenciais e seguro viagem.

“A participação na feira é uma super oportunidade para as empresas nogueirenses, porque reúne empresas e profissionais em um só lugar, facilitando o networking. Além disso, a feira oferece uma programação ampla, que aborda as últimas novidades do setor”, pontua Gibertoni.

INSCRIÇÕES

A pasta solicita alguns dados necessários para a inscrição no evento, bem como para a obtenção da credencial e do seguro. Confira:

– CNPJ e nome da empresa;

– Nome completo, CPF, RG e data de nascimento do representante da empresa

– Endereço completo

– Telefone e e-mail

As informações acima devem ser enviadas ao Posto Sebrae, através do WhatsApp: (19) 3827-9719.